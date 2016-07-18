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المنتخب يفسر لـ في الجول أسباب سقوط الأهلي والزمالك إفريقيا

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المنتخب يفسر لـ في الجول أسباب سقوط الأهلي والزمالك إفريقيا المنتخب يفسر لـ في الجول أسباب سقوط الأهلي والزمالك إفريقيا

فسر أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر أسباب تراجع مستوى الأهلي والزمالك مؤخرا وسقوطهما في المباريات القارية، كما أوضح استعدادات الفريق لتصفيات كأس العالم التي ستبدأ بعد أشهر قليلة.

وقال نبيه لـFilGoal.com:"الموسم الطويل المرهق هو سبب وقوع الأهلي والزمالك، هذا الأمر لن يدوم طويلا لأن اللاعبين لا يقعون في ذلك لعدم انتظام مواعيد المسابقة بسبب كثرة المباريات. هذه الحالة تساعد اللاعبين على الاستفاقة مرة أخرى".

وكان الزمالك قد خسر على أرضه الأحد أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بينما حصل الأهلي على نقطة بعد 3 مباريات بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعن أوضح "مواجهتا غينيا وجنوب إفريقيا ستساعداننا كثيرا لأن معظم الفرق ستخوض مباراة واحدة، إضافة لفائدة ذلك على التصنيف".

مصر ستستضيف غينيا وديا يوم 30 أغسطس المقبل ثم تلعب خارج ملعبها أمام جنوب إفريقيا يوم 6 سبتمبر، مباراتان هامتان استعدادا لمواجهة الكونجو في أرضها يوم 3 أكتوبر بالجولة الأولى لتصفيات مونديال 2018.

وردا على سؤاله عن حسام باولو هداف الدوري قال:"لاعب مجتهد ويستحق الانضمام، سيكون له دورا، فمن الطبيعي أن يكون هداف الدوري موسمين متتاليين موجودا بالمنتخب".

وأردف "لن يكون بقائمة المنتخب مفاجآت لأن الدوري متوقف ولا يلعب سوى الأهلي والزمالك في إفريقيا. معظم لاعبي المنتخب يتعاقد معهم الأهلي والزمالك، لذلك لا مفاجآت".

وأتم "لم يظهر لاعب بالشكل الذي يجبر المنتخب على ضمه من بين المنضمين مؤخرا للمعسكرات".

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