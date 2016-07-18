بعد اقترابه من ستوك.. رمضان خارج قائمة منتخب الشباب

قرر معتمد جمال مدرب منتخب مصر للشباب عدم استدعاء رمضان صبحي لاعب الأهلي - الذي بات قريبا من الانتقال لستوك سيتي الإنجليزي - بسبب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

رمضان بات لاعبا أساسيا في منتخب مصر الأول، وهو ما يمنح الحق لناديه أن يرفض انضمامه لمنتخب الشباب أو الأوليمبي، وهو أمر متوقع في حالة انضمامه للفريق الإنجليزي.

وبالتالي، خرج اللاعب من حسابات منتخب الشباب. فعندما كان لاعبا في الأهلي لم يمانع الأخير انضمامه للفريق.

ويحل منتخب مصر ضيفا على أنجولا يوم 23 يوليو المقبل في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا للشباب 2017 المقرر إقامتها في زامبيا.

وفاز الفراعنة بلقاء الذهاب في استاد القاهرة بهدف سجله مصطفى محمد لاعب الزمالك.