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بالفيديو - الأهلي يتسلم درع الدوري من وفد الزمالك الرسمي

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بالفيديو - الأهلي يتسلم درع الدوري من وفد الزمالك الرسمي بالفيديو - الأهلي يتسلم درع الدوري من وفد الزمالك الرسمي

أرسل الزمالك ظهر الاثنين درع مسابقة الدوري المصري الممتاز مع وفد رسمي إلى الأهلي بعد حصول الأخير على لقب البطولة الموسم المنصرم.

وتأكيدا للعلاقات الطبية بين الناديين، قام الزمالك بإرسال الدرع مع وفد رسمي يرأسه اللواء علاء مقلد المدير التنفيذي للنادي، أحمد عبد الحليم رئيس قطاع الناشئين، وعدد من مدربي النادي منهم محمود الخواجة وغانم سلطان وسمير محمد علي.

وتسلم الدرع من جانب الأهلي شرين شمس مدير عام النادي وسيد عبد الرؤوف مدير أمن النادي.

وحقق الأهلي لقب الدوري الـ38 في تاريخه بعدما خسر البطولة موسم 2014-2015 لصالح غريمه التقليدي الزمالك.

وكان ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم قد صرح أن هناك درعا جديدا سيتسلمه الأهلي، إلا أن مسؤولي الشركة الراعية للمسابقة بريزينتيشن نفوا الأمر.

شاهد الفيديو من هنا.

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فيديو اليوم السابع

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