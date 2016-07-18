تقرير في الجول – تعرف على طبيب أحمال صن داونز.. بطل الكاراتيه الذي يغير طموح الفريق

كان واضحا تفوق ماميلودي صن داونز البدني في مواجهة الزمالك بشكل منح اللاعبين القدرة على الضغط على دفاعات الفريق الأبيض من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة بنفس القوة.

وتمكن صن داونز من التفوق على مضيفه الزمالك بنتيجة 2-1، في ذلك الفوز كان هناك جنودا مجهولة في الملعب وهناك من خطف الأضواء مثل ليوناردو كاسترو وخاما بيلليات.

لكن هناك جندي مجهول استحق الثناء لا يعرف تأثيره وما يقدمه مع الفريق سوى بيتسو موسيماني مدرب صن داونز، إنه كابيلو رانجواجا مدرب أحمال الفريق أو كما يعرف بـ"مستر فيتنس" أو "كي بي".

"علينا أن نتذكر أننا تدربنا منذ يومين فقط ولكن بفاعلية كبيرة، لذا الفضل لكابيلو رانجواجا والأولاد على إنجاز المهمة". موسيماني في 22 يونيو الماضي عقب الفوز بنتيجة 2-0 على وفاق سطيف.

لم يكن برازيل قارة إفريقيا قد استعد جيدا للمباراة، ووضع هدفه ألا يخرج بخسارة فقط، وفي أسوأ الأحوال ألا يخسر بنتيجة كبيرة.

"استعداداتنا للمباراة لم تكن قوية، كنا نضع نصب أعيننا ألا نخسر فقط، كان هناك ضغط أقل، واستعدادات متميزة للغاية من كي بي". مدرب صن داونز مكملا حديثه.

من هو كابيلو رانجواجا؟

كان كابيلو بطلا للعبة الكاراتيه إذ أنه فاز بستة ميداليات دولية ذهبية عن اللعبة، ثم اتجه لدراسة رفع معدلات اللياقة البدنية بأوروبا كما درس العلوم الرياضية، وحضر ورشات في دولة كثيرة مثل هولندا وإنجلترا وإسبانيا، كما ذهب لبرشلونة العام الماضي لتعلم الكثير من أساليبهم.

وصرح حول تعلمه "بالنسبة لي أعرف الكثير من خلال اللعبة أكثر من دراسة العلوم الرياضية، وهذا يسهل الأمر علي".

عام 2014 قالت عدة تقارير صحفية في جنوب إفريقيا إن مدرب الأحمال كابيلو رانجواجا سوف يترك بلاتينوم ستارز متجها إلى ماميلودي صن داونز فهو يبحث عن تحد كبير والنادي يرضي طموحاته.

وبالفعل عين الفريق كي بي صاحب الـ34 عاما كمدرب لياقة بدنية بدلا من زاك فان هيردين الذي كان قد رحل في يونيو.

في تلك الفترة كان رانجواجا واحدا من ضمن الطاقم الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، وسرعان ما وصل معه الفريق إلى معدلات لياقة بدنية لم تحدث في تاريخ النادي حسبما ورد بتقرير موقع "سيتي بريس" الجنوب إفريقي.

خلال موسم 2015-2016 أنهى فريق ماميلودي صن داونز الدوري مبكرا بتصدره جدول الترتيب برصيد 71 نقطة بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه بيدفيست ويتس.

وقال عنه في وقت سابق موسيماني مدرب الفريق "أهم عضو في فريقنا".

وأضاف "إنه أحد هؤلاء الذين لا يحصلون على الثناء لما يقدمونه، إنه يجري برنامجا معينا ليقرر متى وكيف يدرب اللاعبين". كانت تلك التصريحات في سبتمبر 2014.

ما الذي حدث لصن داونز؟

تطور إيقاع الفريق سريعا أصبح يجري طوال الـ90 دقيقة، تدريبات رانجواجا تعتمد على تدريبات عالية الدقة، هو نفسه قال في وقت سابق خلال يوم المباراة إن شارك لاعب من قائمة الفريق في مباراة كبديل لأقل من 30 دقيقة ومن لم يشارك يصطحبهم لكي يدربهم.

وصرح قائلا: "الحصة التدريبية قصيرة، لكنها تحافظ على معدلات اللياقة لدى اللاعبين الذين لا يشاركون بانتظام، يجب أن تهتم بالتفاصيل".

في حوار سابق له أثناء معسكر منتخب جنوب إفريقيا في 2010 تحدث حول فلسفته في تدريب اللاعبين وفقا لاحتياجات المدرب مما يجعله على وفاق معه ولا يوجد حمل بدني زائد أو إصابات مفاجئة تضرب صفوف الفريق.

قال: "أنا أفهم فلسفة المدرب، وأنا قادر على جعل اللاعبين يصلون لأعلى درجاتهم في المستوى البدني".

تحول فريق صن داونز إلى قوة كبيرة، حتى مع وجود الإصابات بسبب ضغط المباريات وحالات الإيقاف تعامل مع الوضع وتوج بطلا للدوري في جنوب إفريقيا.

في أخر 7 مباريات لصن داونز لم يخسر سوى مباراة وحيدة، في يوم 7 مايو فاز على ميدياما بكأس الكونفدرالية قبل أن تدخله الصدفة إلى دوري أبطال إفريقيا، ثم في الدوري يوم 11 من نفس الشهر تفوق على بيدفيس ويتس بنتيجة 1-0، ثم يوم 18 ضد ميدياما خسر بنتيجة 2-0، وتلك هي خسارته الوحيدة إذ أنه تفوق على بلاتينوم ستارز، ووفاق سطيف وإنيمبا والزمالك.

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كيف يدرب كابيلو اللاعبين؟

تحدث مدرب اللياقة البدنية في صن داونز إلى القناة الرسمية الخاصة بالفريق عبر موقع "يوتيوب"، وشرح منهجه المتبع في تدريب اللاعبين، وتدريبه لهم وفقا لفلسفة المدرب مما يجعله صديقا له.

"دائما من الرائع أن ترى كيف تحول لاعبا من جيد إلى أفضل، المدرب يطلب الأفضل ولا شيء آخر وعلي أن أوفر له ذلك".

وأضاف "لهذا أذهب إلى أوروبا، لا أحاول استنساخهم لكنني أحاول تطوير ما تعلمته، بالنسبة إلى ما أعرفه هو أن أغير التدريب كل يوم، يجب أن يكون تحديا كل لحظة، علي أن أتحدى اللاعبين في كل مرة أدربهم خلالها، وأطور طرقا جديدا تجعلهم شغوفين بلياقتهم".

وتابع "تحضير اللاعبين لما هو قادم مهم، أن تصبح المباراة قوية بفضل أدائك، لذا عليك أن تسيطر على المباراة منذ بدايتها".

وأتم "في حالة ضغط المباريات، فكل ما أفعله هو أن أجعل اللاعبين يتعافون سريعا ولا أضغط عليهم بدنيا".