المحافظات تتابع أعمال مبادرة "حلوة يا بلدى" بمشاركة عدد كبير من المواطنين

واصلت محافظات الغربية والبحر الأحمر ودمياط وجنوب سيناء فعاليات مبادرة "حلوة يا بلدى" بمشاركة عدد كبير من المواطنين والجمعيات الأهلية.

وتابع اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية أعمال المبادرة فى شارع محب بحى أول المحلة، رافقه مسعد داوود رئيس الحى، حيث يتم رفع القمامة والمخلفات من الشارع الرئيسى والشوارع الجانبية باللودرات وتنظيف وتمهيد الشوارع ورشها بالمياه بسيارات الرش الخاصة بالحى.

وأكد رئيس المدينة توزيع جميع المشاركين فى المبادرة على المناطق المختلفة لإبراز الوجه الحضارى لمدينة المحلة من خلال رفع القمامة والمخلفات، بمشاركة جميع أجهزة المحافظة وشباب المدارس والجامعات ومراكز الشباب.

وفى محافظة البحر الأحمر شارك عدد كبير من طلاب المدارس بمدينة الغردقة وشباب المدينة وعدد من السياح الأجانب بحملة نظافة مكبرة بجزيرة مجاويش بالغردقة.

وقال الدكتور أحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر إن العشرات من المراكب التى تقل على متنها المئات من الطلاب والشباب تحركت نحو جزيرة محاويش لتنظيفها.

وأضاف غلاب أن جمعية هييكا ومحميات البحر الأحمر والمحافظة ومديرية الشباب والرياضة شاركوا فى الحملة، وتم تنظيف الجزيرة بالكامل بعد جمع المخلفات بأكياس بلاستيكية والتخلص منها بطريقة صحيحة.

والتقى إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بالشباب المشارك فى حملة حلوة يا بلدى من جميع مراكز شباب ونوادى مراكز دمياط الرياضية.

وشهد المحافظ قيام الشباب بأعمال دهان البلدورات وتجميل مدخل المدينة، حيث بادر المحافظ بزرع شجرة بحديقة بوابة المدينة فى رمزية شديدة ومعبرة عن أهمية غرس قيم الانتماء والحفاظ على بيئتنا نظيفة، وذلك بحضور اللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة ومدير عام الشباب والرياضة ورؤساء الجهات المعنية المشاركة.

وقال المحافظ إن الهدف من هذا الأسبوع نشر الوعى لدى المواطن بأهمية النظافة فى حياتنا مع استمرارية العمل بالنظافة فى ذات الوقت، وأضاف أن الحملات شهدت رفع أكوام القمامة ونزع الحشائش الضارة وورد النيل وتطهير طبان الطرق من المخلفات والأتربة من الجزيرة الوسطى بالطرق السريعة، مشيرا إلى رمزية التعاون والمشاركة تحت شعار الحملة وأهمية أن نكون كلنا جميعا يدا بيد فهذه هى الرسالة التى ننشدها.

كما تزينت مدرسة رأس البر الرسمية للغات فى أسبوع مبادرة "حلوة يا بلدى بأيدينا كلنا"، حيث قام الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بزراعة الأشجار حول سور المدرسة وشهد نشاطا طلابيا متميزا فى تجميل حديقة المدرسة وإنشاء أحواض الزهور ضمن فعاليات الحملة التى أطلقها المحافظ، التى تهدف إلى الارتقاء بوعى المواطنين وتعريفهم بأهمية قضية النظافة والحفاظ على البيئة فى ظل مشاركات فعالة من الشباب والمجتمع المدنى وطلاب المدارس بأنواعها.

وفى جنوب سيناء قام فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء وعلى أنور الشناوى وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، بمشاركة الشباب فى مبادرة حلوة يا بلدى حيث قاما برفع الأحجار الثقيلة والمخلفات ووضعها باللودر المخصص بحى بدر بطور سيناء، ليكون ذلك محفزا الشباب على العمل من أجل أن تكون مدينتهم الأجمل.

وقال فوزى لـ"اليوم السابع" لليوم الثالث على التوالى توافد الشباب على الحملة حلوة يا بلدى لتجميل الأحياء بالمدنية، وأن العمل لن يتوقف بعد الانتهاء من المبادرة بل سنستمر فى العمل لنحافظ على ما تم البدء به خاصة أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يقوم بتذليل كل العقبات أمام مثل تلك الأعمال التى تساهم فى نظافة وجمال المحافظة.

أوضح أنه بحماس شديد انطلق المشاركون 50 شابا وفتاة يمثلون عدة جهات منها مديرية الشباب والرياضة وجمعية الهلال الأحمر والتربية والتعليم وغيرها بجانب عدد من الفرق التطوعية من أمام المجلس المحلى لمدينة الطور كل منهم يقصد وجهته المتفق عليها.

واتجه عدد من الشباب المتطوعين وعمال النظافة وبرفقتهم 2 سيارة قلاب و3 سيارات مكبس و2 لودر إلى حى بدر لرفع كميات كبيرة من القمامة حصدتها سواعد عمال النظافة والشباب المتطوعون الذين حملوا أكياس القمامة والمقشات والجرافات وتجميعها وتحميلها على المكابس والقلابات بواسطة اللودرات المنتشرة بطول وعرض الحى.



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رئيس مدينة المحلة يتابع أعمال مبادرة حلوة يا بلدى



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رئيس المدينة خلال متابعة لأعمال المبادرة



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غسل الشوارع وتنظيهفا ورئيس المدينة يتابع الأعمال



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حملة نظافة بجزيرة مجاويش ضمن مبادرة حلوة يا بلدى



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طلاب المدارس وأجانب يشاركون فى الحملة

محافظ دمياط يتابع فعاليات مبادرة "حلوة يا بلدى" فى يومها الثانى

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