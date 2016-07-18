"تنمية مهارات الاتصال" برنامج تدريبى بجامعة القناة لأعضاء هيئة التدريس

بدأ اليوم الاثنين، 18 يوليو برنامج تدريبى حول "تنمية مهارات الاتصال" والموجه إلى أعضاء هيئة التدريس، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف عام الدكتور عبد الرؤوف مصطفى عميد كلية الحاسبات والمعلومات ومسئول المصفوفة التدريبية لأعضاء هيئة التدريس، وذلك فى إطار الخطة التدريبية التى تتبناها جامعة قناة السويس، والتى تهدف إلى تنمية مهارات المنظومة التعليمية داخل الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين، وذلك فى إطار تحقيق رسالة الجامعة وهى تخريج كوادر بشرية تمتلك مهارات وقدرات وذلك لمواكبة احتياجات سوق العمل.

وأكد الدكتور عبد الرؤوف مصطفى أن مجموعة الدورات التدريبية التى يقدمها قطاع شئون التعليم والطلاب لأعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة تقدم برنامجها الثامن منذ بداية العمل فى خطة المصفوفة التدريبية، والتى بدأت فى فبراير الماضى ويحاضر فى البرنامج سونيا چايز مدرب دولى معتمد من الهيئة الألمانية للتبادل العلمى فى مصر بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم البيئة.

وأشار عبد الرؤوف إلى أن البرنامج يضم 20 متدربا ومتدربة من أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة، ويهدف إلى تنمية مهارات الاتصال لدى أعضاء هيئة التدريس، وذلك لأنه يعد أساسا فى البحوث العلمية وأحد المشكلات الكبرى التى نواجهها مع سيطرة التواصل الاجتماعى من خلال شبكات الإنترنت ونحن نحتاج إلى مهارات التواصل المباشر والتى تفيد فى زيادة الإنتاج وحل المشاكل وتذليل العقبات، وذلك مع الاتجاه العالمى الجديد نحو زيادة العمل عن طريق المجموعات البحثية، خاصة فى المشروعات الدولية التى تحتاج إلى اشتراك أكثر من دولة فى إعدادها.

وأضاف الدكتور عبد الرؤوف مصطفى أن هذه الدورات تساعد أعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم للسفر إلى الخارج والحصول على منح دراسية، والاشتراك فى الأبحاث الدولية المشتركة وذلك للوصول إلى غاية وهدف أساسى وهو إثراء ودعم البحث العلمى داخل الجامعة.

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