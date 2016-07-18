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اطلالات رسمية وكاجوال على خطى اليساندرا امبروسيو!

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الإثنين 18-07-2016 13:42

تتمتع عارضات الأزياء بشكل عام بأسلوب رائع في الموضة، حيث أنهن قريبات دائماً من أحدث تصاميم دور الأزياء العالمية ومن ابداعات المصممين ولهذا فهن يعتبرن من أكثر النجمات أناقة، ومنهن عارضة الأزياء البرازيلية "اليساندرا امبروزيو" Alessandra Ambrosio والتي اخترنا لك اليوم أبرز اطلالاتها الكاجوال والرسمية لتستوحي منها بدورك أجمل التنسيقات.

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حيث أنها للمشاوير الصباحية تنسق "امبروزيو" Ambrosio اطلالات كاجول إما في سروال الجينز أو في الفساتين الصيفية المرحة، أو حتى في السراويل القماشية العريضة والمريحة مع قمصان ناعمة، وأحذية مسطحة من دون كعب، وشنط يد كبيرة لتتسع احتياجات النهار، وطبعاً لا تنسى أبداً النظارات الشمسية الأنيقة.
أما في السهرات وعلى السجادة الحمراء فتختار "اليساندرا امبروزيو" Alessandra Ambrosio تصاميم رائعة من فساتين السهرة من كُبرى دور الأزياء العالمية مثل "بالمان" Balmain، "زهير مراد" Zuhair Murad، "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli وغيرهم، وجميع هذه الفساتين لها طابع خاص ومميز إما بأقمشتها الرائعة أو قصاتها المبتكرة.
وفي حال كنت تفكرين باعتماد اطلالات مميزة تجمع بين العصرية وبين الفخامة فبإمكانك أن تستوحي من اطلالات "اليساندرا امبروزيو" Alessandra Ambrosio الرائعة من الصباح الى المساء وصولاً الى أكثر السهرات فخامة.

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سيدتي

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