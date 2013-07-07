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أهالى شبين القناطر يشيعون جنازة شهيد الشرطة

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أهالى شبين القناطر يشيعون جنازة شهيد الشرطة أهالى شبين القناطر يشيعون جنازة شهيد الشرطة

فى مشهد جنائزى كبير شيع أهالى قرية الشوبك بمركز شبين القناطر محافظة القليوبية، جنازة الشهيد حسن السيد شعبان شديد 22 سنة مجند بقطاع دهشور للأمن مركزى، والذى استشهد متأثرًا بإصابته بطلقتين بالرصاص الحى أثناء تأدية واجبه وتوجهه بصحبة قوة أمنية لحماية قسم شرطة كرداسة.

وقال أحمد رمضان، ابن عم الشهيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه كان متوجهًا بصحبة قوة من الأمن المركزى بقطاع دهشور لحماية قسم شرطة كرداسة من المعتدين عليه، بينما اعترض طريقهم مجموعة من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى أطلقوا وابلًا من الرصاص الحى عليهم، مما أدى لإصابته بالرصاص الحى أدت لمقتله فور وصوله مستشفى الشرطة بالعجوزة.

كما أكد رمضان إصابة ضابط ومجندين آخرين بجانب ابن عمه، مشيراً إلى أنه سيتوجه لقسم شرطة العجوزة لتحرير محضر ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين لاتهامهم بالتحريض على قتل رجال الشرطة والأبرياء لتحقيق مصالح سياسية وشخصية.

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