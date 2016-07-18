20 فستاناً عليك توضيبها في حقيبتك لرحلاتك الصيفية!

لقد دخلنا في شهر يوليو، ومن المعروف أنّ معظم الناس يسافرون لقضاء الإجازات. وطبعاً، فإنّ مستلزمات السفر تختلف عن مستلزمات الحياة اليومية؛ وكذلك فإنّ إطلالات السفر تختلف عن الإطلالات اليومية أيضاً. ولهذا، قمنا اليوم بجمع 20 تصميم فستان صيفيّ لتختاري منها الفساتين التي تعجبك، فتوضبيها في حقيبة السفر الخاصة بك.

سروال الأرجل العريضة لاطلالة مريحة وأنيقة

وقد تنوعت تصميمات هذه الفساتين بين الفساتين التي بإمكانك أن ترتديها للمشاوير الصباحية، فكان منها الفساتين المثالية لفترات بعض الظهر وفساتين السهرات.

اخترنا للإطلالات الصباحية فساتين ذات تصميمات مرحة، قصيرة أو ماكسي، وبأقمشة مرهفة وألوان حيوية، كالأخضر، والأحمر، والأصفر، والأزرق، والأبيض. وقد شاهدنا أجمل تصميمات هذه الفساتين لدى كلّ من "ايترو" Etro، و"روبيرتو وكافالي" Roberto Cavalli، و"ميسوني" Missoni، و"توب شوب يونيك" Topshop Unique وغيرهم.

أما أجمل تصميمات الفساتين المسائية وفساتين السهرات التي صنعت من أقمشة أكثر فخامة، مثل الحرير، والشيفون، والكريب وغيرها، فقد شاهدناها لدى كلّ من "ستيلا مكارتني" Stella McCartney، و"هيرفيه ليجيه" Herver Leger، و"رولاند موريه" Roland mouret، وغيرهم.

شاهدي المجموعة الكبيرة والمنوّعة، التي تألفت من 20 فستاناً رائعاً، واختاري منها ما يعجبك لتوضّبي حقيبة سفر أنيقة ومواكبة للموضة.