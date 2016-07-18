اختاري أساورك العصرية بتوقيع "داماس"

تجمع محلات داماس للمجوهرات مجموعات مختلفة من المجوهرات، وتختلف بتصاميمها بين المجوهرات اليومية البسيطة، والتصاميم اللافتة المناسبة للسهرات والمناسبات الخاصة، وقد أخذنا جولة سريعة في محلات داماس بحثاً عن الأساور اليومية الناعمة وجمعنا لك ما وجدناه في هذا الموضوع.

فعلى الرغم من تنوع الأساور اليومية المعروض لدى داماس إلا أن البساطة تجمع بينها جميعاً، حيث جاء بعضها بالذهب الأصفر 18 قيراطاً مع أحجار ملونة لتضفي عليها طابعاً صيفياً أنيقاً، وزُيِّن بعضها الآخر بأحجار الألماس البراقة لتضفي فخامة ورقياً على إطلالتك اليومية.

يمكن أن ترتدي هذه الأساور الناعمة مع جميع إطلالاتك، مثل الجينز والقميص الأبيض، أو الإطلالات الأنثوية مع التنورات والفساتين الناعمة، وكذلك إطلالات السهرات، إذ يجعلها تصميمها المميز خياراً مرناً لجميع إطلالاتك.

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