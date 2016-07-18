ياسمين صبري وهنا الزاهد وباسل الخياط وأحمد حاتم ضيوف «صاحبة السعادة»

يعود برنامج “صاحبة السعادة”، من تقديم الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، والمذاع على قناة cbc، مرة أخرى إلى الشاشة، بعد فترة توقف خلال شهر رمضان الماضي، حيث يبدأ حلقاته خلال هذا الأسبوع الجاري بحلقتين معادتين.

من المقرر أن الحلقة الأولى بعنوان “الحلوة”، والتي تم تقديمها منذ عدة أشهر، ويحل ضيوف على هذه الحلقة النجمات الشابات ياسمين صبري، هنا الزاهد، ناهد السباعي، رحمة حسن ودارين حداد، ويتم إذاعة تلك الحلقة مساء يوم الإثنين بمناسبة تألق تلك النجمات في أعمالهن الرمضانية.

وتذاع الحلقة الثانية غدًا الثلاثاء، بعنوان “يا واد يا تقيل”، وضيوفها هم باسل الخياط، أحمد حاتم، كريم فهمي، وكريم قاسم، والتي يتحدث فيها كل منهم عن شخصيته، وطبيعته، ويحكي العديد من المواقف الطريفة.