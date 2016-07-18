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طرح البرومو الرسمى لفيلم «العظماء السبعة»

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طرح البرومو الرسمى لفيلم «العظماء السبعة» طرح البرومو الرسمى لفيلم «العظماء السبعة»

طرحت شركة سونى اليوم الأثنين البرومو الرسمى لفيلم “العظماء السبعة” المقرر طرحه نهاية العام الحالى،والذى يقوم ببطولة نسخته الجديدة ” دينزل واشنطن”

وتدور أحداث الفيلم المقتبس عن فيلم “الساموراي السبعة” للمخرج الياباني الشهير أكيرا كوروساوا م عن سبعة رجال من خلفيات مختلفة يجتمعون بعد أن استغاث بهم سكان قرية لمساعدتهم على التصدي لعصابة تعتدي على قريتهم.

ويرصد الفيلم جهود الرجال السبعة في الدفاع عن القرية وتدريب أهلها على حمل السلاح، والمواجهة بينهم وبين العصابة.

وسبق أن قدمت هوليوود القصة ذاتها في فيلم أنتج عام 1960، قام ببطولته كل من ستيف ماكوين ،وإيللي والاش ونجوم أخرون.

ويشارك فى بطولة الفيلم إيثا هواك،كريس باريت،هالى بنيت،مات بومر،بيوج هون لى،فينسين دو أنفريو،واخرجه أنطونيو فوركاوا.

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