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أحمد يونس ينظم حملة جديدة للتبرع بالدم

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أحمد يونس ينظم حملة جديدة للتبرع بالدم أحمد يونس ينظم حملة جديدة للتبرع بالدم

الإذاعي أحمد يونس، مقدم برنامج كلام معلمين – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

ينظم الإذاعي أحمد يونس، من خلال برنامجه “كلام معلمين”، المذاع على إذاعة 9090، بالتعاون مع مؤسسة الخير، حملةً جديدة للتبرع بالدم في المعهد القومي للأورام بالسيدة زينب يوم الجمعة المقبل.

يتم تنظيم حملة التبرع بالدم كل 3 أشهر، في محاولةٍ لسد احتياج أكياس الدم في المستشفيات.

وتُعد “حملة التبرع بالدم”، من الحملات الدورية التي ينظمها أحمد يونس من خلال برنامجه “كلام معلمين”، ضمن فقرة محطات السعادة التي تهتم بالحملات الخيرية، والعمل المجتمعي بمختلف أشكاله.

ويوجه “يونس”، رساله لكل القراء بالحضور، ومشاركتهم بهذا العمل الإيجابي.

 

 

 

 

 

 

 

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