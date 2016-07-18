عند السفر إلى "ميلانو" لا تغفلي عن...

إذا كنتِ تخطّطين لزيارة مدينة "ميلانو" الواقعة شمال إيطاليا، "سيدتي. نت" يدعوكِ إلى عدم إغفال الآتي بهدف تسهيل رحلتك السياحيّة، والاستمتاع بثقافة هذه المدينة الإيطالية الشهيرة:

1- احتفظي بمظلّة أو معطف واق من المطر: تُلقّب "ميلانو" بمدينة الأمطار، التي تهطل في المواسم كافة. لذا، احتفظي بمظلّة صغيرة أو معطف واق من المطر أينما ذهبتِ.

2- اعتمدي لغة إشارات اليد: على الرغم من أن "ميلانو" هي العاصمة المالية لإيطاليا، إلا أن السكّان المحليين لا يتكلّمون الإنجليزية.. وحتى الصرّافين والعاملين في المطارات والمطاعم والمقاهي لا يجيدون اللغة الإنجليزية، لذا فإن استخدام إشارات اليد قد يفيد في عملية التواصل.

3- اشتري تذاكر النقل العام من المقاهي Tabacchi: يمكنك شراء تذاكر النقل العام من محطات المترو، والمقاهي المتميزة بحرف "تي" T لا سيما المقاهي Tabacchi المنتشرة في كل مكان. ويبلغ سعر التذكرة 1،50 يورو، مما يتيح لك استخدام وسائل النقل عدة مرات، وذلك لمدة 90 دقيقة في كلّ مرة.

4- اعرفي إلى أين تذهبين؟ من أفضل الأماكن لقضاء وقت الفراغ: "بريرا" و"كورسو كومو" و"نافيجلي". إشارة إلى أنّ المناطق المذكورة غير سياحية، ما يجعلها مثاليةً لقضاء وقت هادئ. ومن المعروف أن "بريرا " هي نقطة التقاء العديد من السكّان المحليين الشباب، كما تعدّ المكان المثالي للتسوق ومشاهدة معالم المدينة خلال النهار. أما "كورسو كومو" فهي مخصّصة لعشاق الأزياء والموضة. ويتوفّر في "نافيجلي" نوعان من القنوات، "نافيغليو غراندي" الأكثر انشغالاً، و"فيا أسكانيو سفورزا".

5- انتبهي لمواعيد إقفال الموسسات: في "ميلانو"، تقفل معظم الشركات من الثانية بعد الظهر حتى الرابعة بعد الظهر. علماً بأنّ العديد من المؤسسات تغلق الاثنين، لا سيما في الأماكن المحلية مثل "نافيجلي". وفي أيام الأسبوع والسبوت، تقفل أبواب المصالح التجارية عند التاسعة مساء، وخلال الآحاد تغلق عند السادسة مساء. إشارة إلى أنّ السكّان المحليين يتناولون الغداء عند الواحدة بعد الظهر، ويأكلون وجبة عشاء خفيفة عند التاسعة مساءً.