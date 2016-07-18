سيدة بالعجوزة جمعت مليون جنيه من علاقتها الجنسية عبر الفيس بوك خلال عامين

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط ربة منزل استولت على مليون جنيه من مواطنين بدول الخليج عن طريق إجراء تعارف، ومحادثات جنسية مع الرجال والاحتيال عليهم عبر شبكة الإنترنت.

تلقى اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من فاطمة.ع.ا ، بتضررها من شخص مجهول الهوية، تمكن من الاحتيال عليها من خلال شبكة الإنترنتـ والإدعاء بإدعاءات كاذبة نتج عن ذلك قيام المذكورة بتحويل مبلغ خمسة عشر ألف درهم إماراتى عبر إحدى شركات تحويل الأموال،مما ألحق بها أضراراً ماديه.

أكدت تحريات العقيد شريف سارى مدير إدارة الجرائم المصرفية تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام أن وراء إرتكاب تلك الوقائع "مروة .ا.م "33 سنه ربة منزل ومقـــيمة العجوزة .

واضافت التحريات ان المتهمة انتهجت أسلوب إجرامي احتيالى تمثـــل في استقــــطاب ضحاياها وخاصة من رعايا دول منطقة الخليج من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " ثم إقامة علاقات جنسية من خلال إجراء محادثات مصورة " VIDEO SHAT " مع الـــرجال أو الادعـــاء بوجود ظـــروف اجتمــــاعيـــــة وإنسانية تستلزم مساعدتها لضحاياها من النساء بالمخالفة للحقيقة وعلى أثر ذلك يقوم الضحايا بتحويل الأموال التي تقوم باستلامها والاستيلاء عليها .

عقــــب تقنيـــن الإجــــــراءات تمكن المقدم محمد راضى، والرائد كريم الجنزورى ، من ضبط المذكورة بمسكنها وعثر بحوزتها على جهاز كمبيوتر " لاب توب "وهاتف محمول و بمناقشتها أقرت بارتكابها للوقائع واستخدامها جهاز الكمبيوتر والهاتف المحمول فى التواصل مع ضحاياها وقيامها بإنفاق جزء من المبالغ المستولى عليها وشراءها بالمبلغ المتبقي أجهزة كهربائية وبيعها لعملائها بالتقسيط .

وبفحص جهازي الكمبيوتر والهاتف المضبوطين والبريد الإلكترونى ، والفيس بوك الخاصين بالمتهمة تبين أنهم محملين بالعديد من المحادثات المتبادلة بين المتهمة والعديد من الأشخاص من دول الخليج العربى والتي تتضمن ارتكابها للأسلوب الإجرامى الخاص بها.

كما توصلت التحريات إلى أنة سبق للتهمة استلام خمسون تحويل مالي ورد إليها من عدة دول قيمتهم تصل لمليون جنية من نتاج عمليات احتيالية قامت بها المتهمة خلال العامين الماضيين .

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض للنيابة قررت حبسها 4 ايام على ذمة التحقيقات.

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