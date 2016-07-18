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أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط مجهولين قتلوا سائقا لسرقته فى شبين القناطر

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أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط مجهولين قتلوا سائقا لسرقته فى شبين القناطر أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط مجهولين قتلوا سائقا لسرقته فى شبين القناطر
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط مجهولين قاموا بإطلاق الرصاص على سائق تروسيكل، فى شبين القناطر لسرقته بالإكراه، تم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة بمنطقة تل بنى تميم بها آثار طلق نارى، وتم إخطار اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث فانتقل على الفور العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، وتبين أن الجثة لشخص فى العقد الثالث من العمر ويدعى محمد فوزى بيومى.

وتوصلت التحريات إلى أن المجنى عليه استدرجه مجهولون لتوصيلهم لإحدى المناطق فى شبين القناطر، وعند منطقة تل بنى تميم استوقفوه وطلبوا منه ترك التروسيكل قيادته إلا أنه رفض وعندما قاومهم قام أحدهم بإطلاق الرصاص عليه فلقى مصرعه فى الحال، واستولوا على التروسيكل وفروا هاربين وتكثف أجهزة الأمن جهودها للقبض على الجناة.


>ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقات السيارات بالقليوبية
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