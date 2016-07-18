التحقيق مع سائق تاكسى تعدى جنسيا على ابنته بحلوان

تباشر نيابة حلوان برئاسة المستشار إسلام سرور وبإشراف محمد سالمان التحقيق مع " م . ع" سائق تاكسى تعدى جنسيا على نجلته التى تبلغ من العمر 15 سنة.

تلقى المقدم شريف فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من ربة منزل ونجلتها تفيد قيام زوجها بممارسة الجنس مع نجلته الصغيرة.

وأفادة الفتاة فى البلاغ أن والدها السائق توجد خلافات بينه وبين والدتها وأنها تقيم مع والدتها وتذهب إلى والدها السائق أسبوعيا لزيارته ويستغل وجودها ويقوم بممارسة الجنس معها تحت التهديد، واتفق معها على الذهاب له أسبوعيا دون أن يعلم أحد، وأكدت والدة السائق صحة الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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