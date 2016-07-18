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مسئول ليبى:الرئيس السودانى يوجه الدعوة للمجلس الرئاسى لزيارة الخرطوم

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مسئول ليبى:الرئيس السودانى يوجه الدعوة للمجلس الرئاسى لزيارة الخرطوم مسئول ليبى:الرئيس السودانى يوجه الدعوة للمجلس الرئاسى لزيارة الخرطوم
قال عضو المجلس الرئاسى الليبى موسى الكوني، إن الرئيس السودانى عمر البشير أبدى دعمه الكبير لحكومة الوفاق الوطنى الليبي، ووجه دعوة رسمية للمجلس الرئاسى الليبى لزيارة الخرطوم.

وأوضح الكونى - فى تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" اليوم الاثنين - أنه التقى اليوم مع الرئيس السودانى على هامش القمة الأفريقية فى رواندا، لافتا إلى أن البشير أبدى دعمه الكبير لحكومة الوفاق، ووجه دعوة للمجلس الرئاسى لزيارة الخرطوم.
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