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افتتاح الدورة الثانية للمؤتمر المتوسطي للمناخ بمشاركة مصر

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افتتاح الدورة الثانية للمؤتمر المتوسطي للمناخ بمشاركة مصر افتتاح الدورة الثانية للمؤتمر المتوسطي للمناخ بمشاركة مصر
بدأت منذ قليل الدورة الثانية لقمة المؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط فى مجال تغيير المناخ تحت رعاية الأمير مولاى الرشيد شقيق الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

وبحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين والسفراء من دول حوض البحر الأبيض المتوسط بمشاركة وجميع بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط التى تقدم مساهمتها المقررة المحددة وطنيا ماعدا سوريا وفلسطين، وتشارك مصر بقطاعات الفلاحة والنفايات والعمليات الصناعية والنفط والغاز الطبيعى.

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