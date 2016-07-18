أستاذ كبد: 15% من مرضى فيروس C يتم شفاؤهم تلقائيا بدون علاج

أكد الدكتور هشام أيوب أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب الإسكندرية أن فيروس سى عندما يدخل جسم الانسان يكون فى فترة حضانة قد تصل إلى 3 شهور، ويمكن أن تزيد أو تقل فترة الحضانة وهى الفترة التى يدخل فيها الفيروس دون حدوث دلالات أو أعراض.

وقال الدكتور هشام أيوب إنه ومنذ الأسبوع الأول من الإصابة يظهر فى تحليل "البى سى ار" ويتعرض المريض بالإصابة بالتهاب كبدى مزمن أو التهاب حاد، والالتهاب المزمن إما أن يكون الفيروس بدون أعراض، ويكون مزمنا ويعيش الفيروس مع الشخص حتى يتم علاجه موضحا أنه يكون بدون أعراض لمدة 30 سنة، ويتم اكتشافه بالصدفة عند إجراء تحليل له، وإما أن يصاب بالتهاب حاد وتمثل هذه النسبة 15% مشيرا إلى أن الجسم يمكن أن يتخلص من الفيروس من خلال جهاز المناعة بدون أى علاج، ويتم شفاؤهم بدون علاج ويكون جهاز المناعة قادرا على التخلص من الفيروس.

وأشار الدكتور هشام أيوب أن 85% من مرضى فيروس سى يعانون من التهاب كبدى مزمن بدون أعراض موضحا أن بعض الأعراض تكون خارج الكبد، مثل الشعور بالضعف والتعب، والمريض يصاب بالتهابات ثم تليف ثم تشمع ثم سرطان بالكبد، موضحا أن التليف يكون مرحلة قبل تليف الكبد ثم الاصابة بسرطان الكبد، ولابد أن يتناول المريض العلاج عند اكتشاف الفيروس، حتى إذا كان كامنا فلابد أن يتم علاجه لأن هناك حالات نكتشفها بعد إصابتها بسرطان بالكبد.

وقال بالنسبة للحمل فإن فيروس سى فهو لا ينتقل من الأم الحامل لجنينها، ولا ينتقل بالرضاعة أثناء الحمل، ولكن لابد للأم المصابة بالفيروس عدم تناول علاجات فيروس سى إلا بعد الانتهاء من الحمل والرضاعة.

وأوضح أن فيروس سى لا ينتقل عن طريق العلاقة الجنسية، ولم يدرج ضمن الأمراض التى تنتقل بالعلاقة الجنسية مثل الإيدز.

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