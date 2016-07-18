بعد”ماتيجى رقص”.. هيفاء وهبى تطرح أغنية «أهضم خبرية» اليوم

“احلى وأهضم خبرية جايي يمرقها عليي/ أنا بعرف طبع الرجال متل الميّ بالغربال ” بتلك الكلمات تطرح هيفاء وهبى اليوم الأثنين أحدث أغنياتها “أهضم خبريه”،عبر تطبيق أنغامى.

الأغنية هى الثانية التى تطرحها هيفاء بعد أغنيتها “ماتيجى نرقص” بهدف الترويج لألبومها القادم المقرر طرحه بموسم عيد الاضحى المبارك،والذى يحمل عنوان “تمللى ناجحه” .

الألبوم يضم 14أغنية ،وتعاونت فيه هيفاء مع المؤلفين والملحنين محمد يحيى، أحمد عبدالسلام،محمد عاطف، محمد جمعة، محمد رفاعى،محمد وزيرى،شريف مكاوى، محمد رحيم،رمضان محمد، وشريف بدر.