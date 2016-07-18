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عرض عضو الحريات بـ«الأطباء» على الطب الشرعي لمطابقة خطه مع المنشورات المضبوطة

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عرض عضو الحريات بـ«الأطباء» على الطب الشرعي لمطابقة خطه مع المنشورات المضبوطة عرض عضو الحريات بـ«الأطباء» على الطب الشرعي لمطابقة خطه مع المنشورات المضبوطة

عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، الدكتور طاهر مختار (أرشيفية)

أمرت نيابة وسط القاهرة، اليوم الإثنين، بعرض عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، الدكتور طاهر مختار، والطالبين أحمد حسن، وحسام الدين حماد، على مصلحة الطب الشرعي، لاستكتابهم، وبيان مطابقة “خط” يدهم مع المنشورات المضبوطة من عدمه.

يشار إلى أن المحامي محمد حنفي، دفاع المتهمين، تقدم بطلب لنيابة وسط القاهرة، بعرض المتهمين الثلاثة على الطب الشرعي لاستكتابهم، وشكك الدفاع في المنشورت المضبوطة معهم بينها لافتة “يسقط يسقط حكم العسكر”، وأنها تم تلفيقها لموكله.

وكان دفاع المتهمين تقدم في وقت سابق، بطلب لإخلاء سبيل المتهمين الثلاثة في القضية، نظرا لانقضاء مدة الحبس الاحتياطي التي نص عليها القانون، والتي تبلغ 6 شهور، على حد قوله.

يذكر أن الدائرة 25 جنايات المنعقدة بزينهم، قررت في 19 يونيو الماضي، تجديد حبس عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، الدكتور طاهر مختار، والطالبين أحمد حسن، وحسام الدين حماد، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وأسندت النيابة العام للمتهمين عدة تهم من بينها: التحريض على التظاهر في ذكرى 25 يناير الماضي، وحيازة منشورات تحرض على قلب نظام الحكم، وإتلاف الممتلكات العامة، وتكدير السلم العام.

 

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