دعوى لإلزام مرشحى اتحاد الكرة تقديم شهادة تفيد عدم تعاطيهم مخدرات ومسكرات

أقام عمر هريدى المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تطالب بإلزام المترشح على منصب رئيس أو عضو اتحاد كرة القدم المصرى بتقديم شهادة طبية من مستشفيات وزارة الصحة تفيد عدم إصابته بمرض بدنى أو نفسى أو ذهنى، وأنه يتمتع بكل أنواع اللياقة التى تؤهله للقيام بمهام مجلس إدارة الاتحاد، وتحليل من المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه لأى مواد مخدرة أو احتسائه لمشروبات كحولية "مسكرات"، أسوة بمرشحى مجلس النواب.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 62831 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، رئيس المجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، والقائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، والمدير التنفيذى لاتحاد الكرة.

وقالت الدعوى إن المدير التنفيذى قام بتوجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المزمع انعقادها فى 30 أغسطس المقبل، وذلك للنظر فى جدول الأعمال، والمتضمن فى بنوده بند انتخاب مجلس إدارة لاتحاد الكرة للدورة الانتخابية 2016/2020.

وأضافت الدعوى، أنه تقرر فتح باب الترشيح لمدة أسبوع بدأ من يوم الخميس الموافق 14 يوليو، وحتى يوم الأربعاء 20 يوليو الجارى، وذلك فى غموض تام، على الرغم من أن مقيم الدعوى عضو عامل فى نادى القاهرة ونادى الصيد ونادى الزمالك وعضو سابق فى مجلس إدارته، وجميع هذه الأندية أعضاء فى الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية النوعية واتحاد كرة القدم، إلا أنه علم بقرار الدعوة للجمعية العمومية العادية من وسائل الإعلام فى اليوم التالى من فتح باب الترشح.

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