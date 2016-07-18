بعد بطولة أوروبا... سيارة كريستيانو رونالدو بمليوني دولار

يبدو أنّ نجم كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو لا ينتظر أيّ مكافأة من أحد بعد فوزه مع المنتخب البرتغالي على نظيره الفرنسي في كأس أمم أوروبا 2016.

فقد كافأ نجم فريق ريال مدريد نفسه بنفسه من خلال شراء سيارة جديدة، بلغ سعرها 2.275.297 دولاراً أمريكيّاً.

ونشر رونالدو على حسابه الشخصي في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي صورة لسيارة البوغاتي فيرون 16.4 غراند سبورت، التي اشتراها أثناء استمتاعه بعطلة في إيبيزا إسبانيا، مع والدته وابنه.

يُشار إلى أنّ هذه السيارة الخارقة تبلغ سرعتها 410.383 كيلومتراً في الساعة، وصنّع منها 450 سيارة فقط، وقد تمّ تصميمها من الجلد وألياف الكربون.

يُذكر أنّ كريستيانو رونالدو Cristiano Ronaldo كان قد أعلن أنه يرغب في العمل بمجال الموضة والأزياء بعد اعتزال كرة القدم، إذ إنه شخص يحبّ الاعتناء بنفسه وبجماله، وهو ما يجعل ذلك المجال مثيراً لاهتمامه.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"