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هل يعلن الفنان عمرو يوسف خطوبته على هذه النجمة؟

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الإثنين 18-07-2016 15:34

"قريباً" كلمة ينشرها أغلب نجوم الفن على مواقع التواصل الاجتماعي لتشويق جمهورهم لأعمال فنية جديدة، ولكن النجم عمرو يوسف اثار الكثير من الشائعات حول عزمه الارتباط مجدداً، عندما نشر الكلمة نفسها مع صورة لافتة برفقة النجمة الشابة أمينة خليل، لتنهال التعليقات المؤكدة بقرب إعلان خطوبتهما.
عمرو الذي خاض تجربة الخطوبة مع الممثلة والمنتجة مي ابنة الفنان الكبير الراحل نور الشريف، بعد قصة حب نشأت في كواليس تصوير مسلسل "الدالي"، يحرص دوماً على الابتعاد عن شائعات الحب، ولكن صورته برفقة الفنانة أمينة خليل، بعد نجاحهما المدوي بمسلسل "جراند أوتيل" منح متابعيه شعوراً قوياً بأن الخبر المنتظر بات قريباً.
لكن الحقيقة أن الصورة لا علاقة لها بقرب اعلان خطبة عمرو يوسف على الفنانة أمينة خليل، ولا علاقة لها أيضا بأي أعمال فنية منتظرة، وإنما التقطت للنشر ضمن حوار صحفي عن نجاحهما في مسلسل "جراند أوتيل" وقصة الحب المميزة التي جمعتهما داخل أحداث المسلسل بشخصيتي نازلي وعلي.
قصة الحب على الشاشة بين أمينة خليل وعمرو يوسف لن تتحول لحقيقة .. على الأقل الآن

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سيدتي