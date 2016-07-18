من أشعل فتيل التحدي بين أحلام ونوال من جديد؟

أحلام ونوال الكويتية تم إشعال نار التنافس بينهما من خلال ألبومي "نوال 2016" و"يلازمني خيالك 2016"، حيث أطلقت "قيثارة الخليج" نوال ألبومها بشكل رسمي في حفل كبير في دبي، فيما استقبل عشاق "الملكة" أحلام ألبومها الجديد عبر "الآيتونز" تمهيداً لتدشينه نهاية الشهر الحالي.

كما أهدت جمهورها عدداً من أغاني الألبوم عبر حسابها في "اليوتيوب"، هذا الطرح المتزامن للألبومين وإن كان يأتي مخالفاً لقواعد البروتوكول الفني التي جرت العادة عليها، إلا أن المحبين الذي ينتظرون إرواء عطش ذائقتهم لا يعترفون بذلك، وإن كانت نار المقارنة الفنية بين العملين بدأ دخانها يلوح في الأفق مبكراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الجمهور المحايد، والذي يقف على مسافة واحدة بين النجمتين، يشعر بأنه من صالح الأغنية الخليجية والوسط الفني أن يحلق فيه صوتان بحجم الملكة أحلام وقيثارة الشجن نوال الكويتية.



ألبوم تاريخي

في البداية ألبوم الفنانة نوال الذي وصفه جمهورها بـ"التاريخي" لازال يحقق أرقاماً كبيرة في منافذ البيع، وتصدر مبيعات "الآيتونز" عربياً، وحل التاسع في أمريكا منذ اللحظات الأولى لطرحه، وأعاد الألبوم جمهور نوال إلى ذكرياتهم مع القيثارة في ألبومها عام 2000.

تعاونات كبيرة

شهد ألبوم "قيثارة الخليج" الذي حمل اسم "نوال 2016" حضور أسماء كبيرة على مستوى الكلمات والألحان، وأرضى الألبوم الذي ضم 20 أغنية جميع الأذواق لاسيما أن الأسماء التي ركزت عليها الفنانة هي أكبر داعمة للأغنية الخليجية في السنوات الماضية.

تعاونت مع الشاعر ساري في أغنية "هد بالك" وحققت أصداء كبيرة، كما جددت نجاحها مع الشاعر تركي والملحن طارق محمد في 3 أغانٍ: "مابي أكون الصح"، و"بابك وبابك"، وأغنية "مامات حبي لك"، ويعشق جمهور نوال حضور الشاعر السعودي تركي الذي له بصمات واضحة في مسيرة القيثارة.

وشهد الألبوم تعاون نوال مع الملحن ناصر الصالح في أغنية "لا جديد" من كلمات خالد المريخي، في المقابل تولى الملحن ياسر بو علي تلحين 6 أغانٍ، والمفاجأة الجميلة حضور الفنان طلال سلامة في أغنية "بروح" من كلمات أحمد الصانع وبانت لمساته الطربية في اللحن، كذلك حضر في الألبوم الشاعر علي عسيري عبر أغنيتين: "بسم السهر"، و"لا تقتلوا الصغار"، وكذلك حضر الشاعر العذب فهد المساعد في أغنية "مثل النسيم" التي توقف عندها الجمهور كثيراً.



نجاح مستمر

لا ينسى جمهور الأغنية الخليجية التعاون الناجح بين الفنانة نوال ونجم الأغنية رابح صقر على مستوى الألحان، ومثلما أسلفنا أن نوال في ألبومها الجديد كانت تركز على التنويع في الجمل الموسيقية، فأثمر ذلك عن تعاون جديد كتب له النجاح منذ لحظاته الأولى مع الفنان رابح صقر عبر أغنية "هد بالك" التي اعتبرها بعض الجمهور أنها من أنجح 3 أغنيات في الألبوم.

حفلة الألبوم

يعتبر عيد الفطر السعيد هذا العام مختلفاً جداً للفنانة نوال الكويتية، حيث أطلت على جمهورها الكبير مرتين: الأولى عبر الألبوم، والثانية مباشرة عبر حفلتها الغنائية في مركز التجارة العالمي في دبي، والتي شهدت حضوراً كبيراً، وقدمت من خلالها عدداً من أغنيات الألبوم الجديد، وسط حضور كبير، وقالت نوال بعد الحفلة عبر حسابها في "تويتر": "شكراً لجمهوري وحضورهم، وشكراً لكل أخواني الكتاب والملحنين لمساهمتهم في نجاح ألبومي، وكل الشكر لكل من دعمني مادياً ومعنوياً في نجاح هذا الحفل".



أحلام روح متجددة

لم تركز الفنانة أحلام في ألبومها الجديد "يلازمني خيالك" على أسماء لها خبرتها وثقلها في الوسط الفني، بل ركزت على التعاون مع أسماء شابة لها فكرها وروحها الموسيقية الخاصة بها، وشمل التجديد في الألبوم بداية من "الغلاف" الذي برزت فيه لمسة "الملكة" المليئة بالذوق والفخامة، وهذا الألبوم حظي بعنايتها كونه من إنتاجها بالكامل، واختارت معهد الموسيقى العربية في القاهرة مقراً لتدشينه في 26/7/2016.



أسماء شابة

الفنانة أحلام نستطيع تشبيهها بـ"الأكاديمية الفنية" كونها لا تعرف الخوف أبداً في منح الفرصة للموهوبين من الشباب، ولا تتوقف عند الأسماء كثيراً بقدر اهتمامها بالعطاء والمردود الفني، ونجد في ألبوم "يلازمني خيالك" أن "أم فاهد" ظهرت بـ"لوك" عصري، وأعطت الضوء الأخضر للملحن والشاعر الشاب عبدالرحمن العثمان الذي حضر معها في 6 أعمال: 4 كشاعر وملحن، و2 كشاعر فقط، واحتوى الألبوم على 10 أغانٍ تعاونت فيها مع ناصر الصالح في "يلازمني خيالك"، وهي من كلمات "وشم"، و"طلقة" من كلمات سمر البحرينية وألحان حمد القطان، و"أبي أمي" من كلمات مشاري إبراهيم وألحان عبدالعزيز الويس، ومن الأسماء المعروفة حضر الملحن فايز السعيد في أغنية "ومستغرب" من كلمات العثمان، وهذه الأغنية معروفة لدى جمهور الملكة.



جرأة فنية

اعتبرت الفنانة أحلام أن الخلطة الفنية الشابة التي تقدمها في الألبوم تعتبر جديدة على الأغنية الخليجية، وأن الأسماء الشابة تملك ألواناً خطيرة، وهي مؤمنة بإمكانياتهم وبفكرهم الرائع على حد وصفها، ومن ضمن الأغاني التي تقدمها بنكهة للمرة الأولى وذكرت أنها تقدم لوناً جديداً عليها أغنية "حمال الأسية" للملحن عبدالسلام محمد وتوزيع عثمان عبود.



أحلام بالأرقام

تجاوز مشاهدو كليب "طلقة" للفنانة أحلام حاجز النصف مليون على موقع "اليوتيوب" بعد مضي 48 ساعة من طرحه، كما حقق ألبوم "يلازمني خيالك" المركز الأول في الإمارات والبحرين وعمان فور طرحه، واحتلت أغنية "يلازمني خيالك" المركز الأول في "الآيتونز" .



الموسيقار والملكة

حافظت الفنانة أحلام على وجود الموسيقار والملحن ناصر الصالح في الألبوم رغم التجديد، وذلك ذكاء من الملكة أحلام؛ لأن ناصر الصالح عبقري ويجيد توظيف المساحات في صوت أحلام جيداً، ومن يستمع لأغنية "يلازمني خيالك" يدرك ما تقصده، أحلام لديها خامة صوت من الماضي وهي المستقبل والحاضر في الأغنية الخليجية، وناصر الصالح بدا مستمتعاً بالنوتة والصوت والكلمات فأنتج عملاً ثقيلاً من وزن "يلازمني خيالك".

صوّتوا على الرابط التالي لمسلسلات وبرامج رمضان :

استفتاء "سيدتي" لمسلسلات وبرامج رمضان 2016

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي