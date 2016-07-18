نورغول يشلشاي بطلة الموسم الثاني من «السلطانة كوسيم» بدلاً من بيرين سات

بعد أن اختتم عرض الموسم الأول من المسلسل التاريخي «السلطانة كوسيم» بخلاف حاد بين بطلته الأولى الرئيسة بيرين سات الشهيرة بالسلطانة كوسيم ومنتجه تيمور ساوجي، لرفضها ترشيح زميلها وصديقها أنجين أكيوريك لدور الأمير مراد الرابع ابنها في الموسم الثاني لأنها مقتنعة بأن الجمهور لن يصدّقهما ولن يقتنع بهما كأم وابن بعد أن تابعهما طويلاً كزوج وزوجة في المسلسل الاجتماعي الناجح «فاطمة».

وخيّرت بيرين سات المنتج بينها وبين أنجين أكيوريك الشهير بكريم. وبعد أن بدا أن العاصفة هدأت بينهما بترشيح ممثلين آخرين لدور الأمير مراد الرابع، وتمّ تسريب رفع أجر بيرين سات من (90) ألف ليرة تركية إلى (120) ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة في الموسم الثاني ما يساوي (50) ألف دولار أميركي، فوجئ الجميع بتسريب خبر جديد يؤكّد اختيار الممثلة التركية نورغول يشلشاي الشهيرة بغيلسران في «حطام» وياسمين في «عشق وجزاء» كبديلة مثالية لبيرين سات لتكون بطلة الموسم الثاني من «السلطانة كوسيم».

وعندما التقى عدد من الصحفيين بالنجمة التركية نورغول يشلشاي في منطقة نيشانتاشي وسألوها عن حقيقة حلولها بديلة لبيرين سات، اعترفت نورغول يشلشاي بأنها لا تستطيع التصريح بشيء لكنها في طريقها لتوقيع عقد بطولة الموسم الثاني منه.



بيرين سات تمضي إجازة زوجية سعيدة في لوس أنجلوس

وبينما تثور عاصفة حلول نورغول يشلشاي بديلة قوية لبيرين سات، تمضي بيرين سات إجازة سعيدة مع زوجها مغني البوب التركي كينان دوغلو في لوس أنجلوس حيث حضرا حفل زفاف أصدقاء لهما هناك. ويبدو أن بيرين سات غير مبالية بمصير الموسم الثاني من مسلسلها «السلطانة كوسيم» بعد أن أدّت واجبها فيه كاملاً كممثلة مبدعة، وربما لن تشعر بأسى إن خسرت بطولة الموسم الثاني الذي إن قامت ببطولته سيحول بينها وبين حلمها الكبير بالأمومة عبر إجراء عملية تلقيح مجهري ثانية بأمل إنجاب طفل قريباً جداً.



بيرين سات قد تظهر في الحلقة الأولى من الموسم الثاني

وترجّح مصادر موثوقة بأن تظهر بيرين سات في الحلقة الأولى من الموسم الثاني لتطلّ بعدها نورغول يشلشاي بمرحلة عمرية متقدّمة لشخصية السلطانة كوسيم على غرار ما فعلت بيرين سات بظهورها في الحلقة السابعة كتتمّة لمرحلة المراهقة التي أدّتها الممثلة اليونانية المراهقة أنستازيا.

وسيكون الموسم الثاني أكثر قوة بدخول كوكبة نجوم جدد مشهورين إلى جانب نورغول يشلشاي، كما قد يعرض على قناة تركية أخرى غير قناة «ستار» التركية التي عرضت الموسم الأول منه. وتظلّ الأخبار غير مؤكّدة حتى تبثّ الحلقة الأولى من الموسم الثاني بعد أسابيع قليلة في تركيا.

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