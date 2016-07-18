بالفيديو - بورتو يفوز على أوسنابروك وديا

(إفي): استهل بورتو البرتغالي استعداداته للموسم الجديد بتحقيق فوز ودي على نظيره الألماني أوسنابروك، الذي يلعب في الدرجة الثالثة الألمانية، بنتيجة (2-1) اليوم.

تقدم الفريق الألماني في النتيجة مبكرا بعد مرور ست دقائق عبر مهاجمهم مارك هيدر، قبل أن يعادل الإسباني إيفان ماركانو النتيجة في الدقيقة 33 لبورتو لينتهي الشوط بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، وضع المهاجم الشاب أندريه سيلفا فريق "التنانين" في المقدمة بالهدف الثاني الذي جاء في الدقيقة 64.

وكان بإمكان الفريق البرتغالي زيادة الفارق بعدما احتسب الحكم له ركلة جزاء ولكن أهدرها الكولومبي خوان فرناندو كينتيرو.

ويعتبر هذا هو الظهور الأول للمدرب الجديد، نونو سبيريتو سانتوس، الذي تعاقدت معه إدارة النادي بعد رحيل مواطنه جوزيه بيسيرو عقب نهاية الموسم الماضي.

ويستعد بورتو، الذي لم يفز بأي لقب منذ ثلاثة أعوام، لمواجهة فريقي أيندهوفن وفيتسه آرنهم الهولنديين ثم باير ليفركوزن الألماني خلال الأسابيع المقبلة، قبل خوض غمار منافسات الموسم الجديد التي ستبدأ مطلع شهر أغسطس المقبل عندما سيخوض المرحلة الأخيرة المؤهلة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.