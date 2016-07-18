ماركا: برشلونة يدفع أكثر من مليون يورو مقابل كل هدف يسجله لاعبا جديدا

خلال العقد الأخير، دفع نادي برشلونة أموالا كثيرة في سوق الانتقالات لضم لاعبين من كبار الأندية في أوروبا مثل زلاتان إبراهميوفيتش من إنتر ميلان وأليكسندر هليب من أرسنال.

وقامت صحيفة "ماركا" الإسبانية بحساب تكلفة كل هدف يتم تسجيله من قبل الصفقات التي ضمتها كبار الأندية في أوروبا مقابل قيمة انتقالاتهم، فكشفت تلك الحسابات أن برشلونة اضطر لدفع أكثر من مليون يورو مقابل كل هدف يسجله لاعبا جديدا نظرا لقلة عدد الأهداف.

ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني بـ415 ألف و981 يورو.

فعلى الرغم من دفع ريال مدريد مبلغ 96 مليون يورو من أجل ضم كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد، و91 مليون يورو من أجل ضم جاريث بيل من توتنام، إلا أن كلاهما سجل أهدافا كثيرة.

صفقات برشلونة لم يكن معظمها، فاختارت الصحيفة الإسبانية صفقة زلاتان إبراهيموفيتش الذي انضم من إنتر ميلان بمبلغ 69.5 مليون يورو ولم يسجل سوى 22 هدفا، على أنها الأقل تأثيرا، فكل هدف سجله النجم السويدي يساوي 3.159 مليون يورو.