روسيا تجلي رعاياها في تركيا بعد الاضطرابات الأخيرة

بدأت شركة “طيران روسيا” التابعة لمجموعة “أيرفلوت” ، اليوم الاثنين، بإجلاء المواطنين الروس من تركيا، حفاظا على سلامتهم، بعد الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وجاء في بيان على الموقع الالكتروني للشركة: ” في تمام الساعة 17:30 بتوقيت موسكو، انطلقت طائرة من طراز “بوينغ” من مطار” فنوكوفو” بموسكو، إلى أنطاليا التركية، ومن المقرر أن تجلي الرحلة رقم 5858 حوالي 364 مواطنا روسيا، من الذين لم يتمكنوا من العودة إلى البلاد في 16 و17 و18 من يوليو الجاري”.

وقال ممثل لشركة روسيا للطيران “إن الشركة ستبدأ بإعادة المسافرين من تركيا إلى روسيا، بعد أن كانت نظمت في وقت سابق رحلات سياحية إلى أنطاليا”.

وفرضت هيئة الطيران المدني الروسية قيودًا على الرحلات الجوية إلى تركيا، حتى يتضح الوضع السياسي في البلاد.

وقالت الهيئة في بيان السبت الماضي: “بسبب تأزم الوضع السياسي الداخلي في تركيا فإن نقل المواطنين الروس إلى المدن التركية على متن الرحلات المنتظمة وعلى متن الطيران التركي تقرر تعليقه إلى أن يتضح الوضع السياسي”.

وكانت شركة الطيران الروسية أعلنت سابقا استئناف رحلاتها إلى مدينة أنطاليا التركية ابتداء من 9 يوليو الجاري، بعد رفع موسكو الحظر عن الرحلات السياحية إلى هناك، إلا أن محاولة الانقلاب دفعتها مجددا إلى وقف رحلاتها إلى تركيا.