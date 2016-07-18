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ضبط 3 أسلحة نارية وهارب من جناية في حملة أمنية ببني سويف ‎

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ضبط 3 أسلحة نارية وهارب من جناية في حملة أمنية ببني سويف ‎ ضبط 3 أسلحة نارية وهارب من جناية في حملة أمنية ببني سويف ‎

حملة أمنية – أرشيفية

تمكن أمن بني سويف، اليوم الإثنين، من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 3 أسلحة نارية، وهارب من جناية، في حملة أمنية مكبرة.

وكانت مديرية أمن بني سويف، قد شنت حملة أمنية مكبرة شملت دائرة المديرية، لضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين أمنيًا،  أسفرعنها ضبط جمعة ع. س. ، 31 عام ، فلاح، مقيم كوم الصعايدة بمركز سمسطا، وبحوزته فرد روسي عيار “7,62 × 39″، ومحمود س. ع. ، 33 عام، سائق، مقيم بشارع الحرية، وبحوزته فرد خرطوش عيار “16″، ومحمد ح. ش. ، 22 عام، نجار مسلح، مقيم بندر سمسطا، وبحوزته فرد خرطوش عيار “16″.

كما تمكنت الحملة خلال تواجدها بدائرة مركز سمسطا، من إلقاء القبض على محمود م. أ. ، 25 عام، فلاح، مقيم دشطوط، محكوم عليه في جناية “مخدرات” بالسجن لمدة 3 سنوات.

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