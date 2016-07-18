أوقاف أسيوط : الخطبة المكتوبة اختيارية لحين وضع قواعدها الإجرائية

قال الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف في أسيوط، إن الوزارة مازالت تستطلع أراء الأئمة بمختلف المحافظات وكذلك المفكرين والعلماء والمختصين حول “الخطبة المكتوبة” قبل الإقرار النهائي لها.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، بمديري الإدارات الفرعية ومدير عام المتابعة، ورئيس شئون القرآن، والأئمة المتميزين، والعلاقات العامة بمديرية أوقاف أسيوط، لشرح فكرة وآليات تنفيذ خطبة الجمعة المكتوبة.

وأوضح “العجمي” أن الخطبة المكتوبة تهدف إلي تطوير الخطاب الديني وصياغة الفكر و الفهم المستنير، وفق آلية تسهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسيخ أسس الإنتماء الوطني، والتعايش السلمي.

ونوه إلي السماح للخطباء المتميزين بأداء الخطبة الموحدة ارتجالًا، وذلك بعد موافقة القطاع الديني بالوزارة؛ مشيرًا إلى قيام لجنة علمية لإعداد وصياغة موضوعات خطب الجمعة، بما يتوافق مع روح العصر من قضايا إيمانية وأخلاقية وإنسانية وحياتية وواقعية.

ولفت “العجمي”، إلى أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بدأ بنفسه مشروع الخطبة المكتوبة من مسجد عمرو بن العاص، لضرب المثال ليكون قدوة لباقي الأئمة، حيث مازالت الخطبة المكتوبة اختيارية لائمة ودعاة الوزارة لحين وضع قواعدها الإجرائية.