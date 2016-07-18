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ميرفت التلاوي تصل القاهرة عقب المشاركة بمنتدى التنمية المستدامة في نيويورك

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ميرفت التلاوي تصل القاهرة عقب المشاركة بمنتدى التنمية المستدامة في نيويورك ميرفت التلاوي تصل القاهرة عقب المشاركة بمنتدى التنمية المستدامة في نيويورك

السفيرة ميرفت التلاوي،مديرة منظمة المرأة العربية – أرشيفية

وصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، السفيرة ميرفت التلاوي، مديرة منظمة المرأة العربية، قادمةً على رأس وفد من نيويورك عقب زيارة للأمم المتحدة استغرقت 8 أيام.

شاركت “التلاوي”، خلالها في فعاليات منتدى التنمية المستدامة بمقر المنظمة الدولية، كما بحثت سُبل التنسيق فيما بين الجامعة العربية، والمجموعة العربية في نيويورك فيما يخص متابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأن السفيرة ميرفت التلاوي أنهت إجراءات وصولها باستراحة كبار الزوار بالمطار، حيث وصلت على الطائرة المصرية القادمة من نيويورك، حسبما أفاد مراسلنا .

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