ميرفت التلاوي تصل القاهرة عقب المشاركة بمنتدى التنمية المستدامة في نيويورك

وصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، السفيرة ميرفت التلاوي، مديرة منظمة المرأة العربية، قادمةً على رأس وفد من نيويورك عقب زيارة للأمم المتحدة استغرقت 8 أيام.

شاركت “التلاوي”، خلالها في فعاليات منتدى التنمية المستدامة بمقر المنظمة الدولية، كما بحثت سُبل التنسيق فيما بين الجامعة العربية، والمجموعة العربية في نيويورك فيما يخص متابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأن السفيرة ميرفت التلاوي أنهت إجراءات وصولها باستراحة كبار الزوار بالمطار، حيث وصلت على الطائرة المصرية القادمة من نيويورك، حسبما أفاد مراسلنا .