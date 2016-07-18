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«الجنايات» تستمع لمرافعة دفاع «بديع» و92 آخرين بـ«أحداث بني سويف»

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«الجنايات» تستمع لمرافعة دفاع «بديع» و92 آخرين بـ«أحداث بني سويف» «الجنايات» تستمع لمرافعة دفاع «بديع» و92 آخرين بـ«أحداث بني سويف»

 

محمد بديع، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المنحلة – أرشيفية

بدأت منذ قليل محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، نظر محاكمة محمد بديع، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المنحلة، و92 متهمًا من بينهم 24 محبوسين، من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بني سويف”.

واستمعت المحكمة لمرافعات الدفاع، والتي جاء من بينها الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، وبطلان أقوال الشهود، وانتفاء الركن المادي والمعنوي للجرائم محل الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، إلى جانب الدفع بإنعدام التحريات، حسبما أفاد مراسلنا.

وجاء ذلك بعد أن قامت المحكمة بإعادة الجلسة مرة أخرى بعد رفعها بناءً على الطلب المقدم من دفاع “بديع”، لمقابلته.

وكان المستشار تامر الخطيب، المحامي العام لنيابات بني سويف، أحال 93 متهمًا من عناصر الجماعة، على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة، عبدالعظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، الدكتور نهاد القاسم عبدالوهاب، أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، سيد هيكل، عضو مجلس الشورى السابق، فاروق عبدالحفيظ، خالد سيد ناجي، وعبدالرحمن شكري، أعضاء مجلس الشعب السابقين، محمد حسين مرزوق، نقيب المهندسين السابق، إلى الجنايات.

وجاء أمر الإحالة لاتهامهم بإشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، نيابة ببا الجزئية، مكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات.

 

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