تجديد حبس حارس أمن لتعدى كلبه على نجل وكيل نيابة فى الغردقة

قرر المستشار حسين الشريف قاضى المعارضات بمحكمة جنح الغردقة، اليوم الاثنين، تجديد حبس فرد أمن "بودى جارد" 15 يوما بعد تعدى كلبه على نجل وكيل نيابة وإحداث به إصابات والتشاجر مع وكيل النيابة والاستحواز على هاتفه المحمول.

كانت النيابة العامة أمس قد قررت حبس المتهم "ج. م " فرد أمن "بودى جارد"، 4 أيام، فى واقعة تعدى كلب فرد الأمن على نجل وكيل نيابة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالغردقة، بلاغًا من وكيل نيابة، يفيد بقيام كلب حراسة تابع لأحد أفراد الأمن بـ"عض" نجله وإحداث إصابات به بمناطق متفرقة بالجسم.

وطلبت النيابة سرعة ضبط وإحضار المتهم فى الواقعة، وطلب تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة التى شهدت الواقعة، وتم إخطار النائب العام بالواقعة.

- نيابة الغردقة تحقق فى واقعة تعدى كلب تابع لفرد أمن على نجل وكيل نيابة