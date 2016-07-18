أخبار عاجلة

المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس حارس أمن لتعدى كلبه على نجل وكيل نيابة فى الغردقة

Google+ Print
تجديد حبس حارس أمن لتعدى كلبه على نجل وكيل نيابة فى الغردقة تجديد حبس حارس أمن لتعدى كلبه على نجل وكيل نيابة فى الغردقة
قرر المستشار حسين الشريف قاضى المعارضات بمحكمة جنح الغردقة، اليوم الاثنين، تجديد حبس فرد أمن "بودى جارد" 15 يوما بعد تعدى كلبه على نجل وكيل نيابة وإحداث به إصابات والتشاجر مع وكيل النيابة والاستحواز على هاتفه المحمول.

كانت النيابة العامة أمس قد قررت حبس المتهم "ج. م " فرد أمن "بودى جارد"، 4 أيام، فى واقعة تعدى كلب فرد الأمن على نجل وكيل نيابة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالغردقة، بلاغًا من وكيل نيابة، يفيد بقيام كلب حراسة تابع لأحد أفراد الأمن بـ"عض" نجله وإحداث إصابات به بمناطق متفرقة بالجسم.

وطلبت النيابة سرعة ضبط وإحضار المتهم فى الواقعة، وطلب تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة التى شهدت الواقعة، وتم إخطار النائب العام بالواقعة.


>- نيابة الغردقة تحقق فى واقعة تعدى كلب تابع لفرد أمن على نجل وكيل نيابة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365