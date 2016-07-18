ارقص غصب عنك.. التانجو علاج للمتعافين من السرطان لإعادة التوازن

كشفت دراسة أمريكية نشرها الموقع الهندى "بولد سكاى" أن رقصة التانجو علاج يحد من مخاطر الوقوع فى المرضى المتعافين من السرطان، ويعمل على الحد من الآثار الجانبية الأكثر شيوعا بين مرضى السرطان، فوجد الباحثين أن فيما يقرب من 70% من مرضى السرطان الذى يعالجون بالكيماوى يعانون من اعتلال الأعصاب الطرفية كأثر جانبى للعلاج، وهو عبارة عن ضعف وتخدير وفقدان الإحساس فى اليدين والأصابع والقدمين.

وحسب التقرير أظهرت نتائج الدراسة أن بعد إجراء الفحص على مرضى السرطان، وجد أن بعد 5 أسابيع فقط من رقص التانجو أنخفض التأثير الجانبى على الأعصاب بنسبة 56%، مما أثبت ذلك أن رقص التانجو علاج مُبشر لإعادة التوازن بين المرضى الناجين من السرطان الذين يعانون من ضعف التوازن وله قدرة كبيرة على تحسين التوازن والحد من وقوع مرضى السرطان فى المخاطر.

من جانبها قالت ميمى لمنتا من جامعة ولاية أوهايو فى الولايات المتحدة إن رقصة التانجو الأرجنتينى لها تأثيرات إيجابية لإعادة التوازن، كما يتمتع المرضى بالرقص كعلاج بطريقة ممتعة واجتماعية،، بالإضافة إلى ذلك وجد تمسك المرضى بالتانجو أكثر من العلاج الطبيعى التقليدى.

وأضافت أن اعتلال الأعصاب الطرفية طويلة الأمد فى القدمين وأصابع القدم ويمكن أن تكون مشكلة خاصة، لأنه يؤثر على توازن الشخص والمشى، ويضعهم فى خطر الوقوع عند ممارستهم لأنشطة الحياة اليومية.

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