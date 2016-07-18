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البحرية الكويتية تنفذ عملية رماية بالذخيرة الحية يومى 20 و21 يوليو الجارى

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البحرية الكويتية تنفذ عملية رماية بالذخيرة الحية يومى 20 و21 يوليو الجارى البحرية الكويتية تنفذ عملية رماية بالذخيرة الحية يومى 20 و21 يوليو الجارى
أعلنت وزارة الدفاع الكويتية تنفيذ القوة البحرية رماية تدريبية بالذخيرة الحية يومى 20 و21 يوليو الجارى فى ميدان الرماية البحرى من الساعة السادسة صباحا حتى الثالثة مساء.

وقالت مديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة بوزارة الدفاع - فى بيان اليوم الاثنين - إن موقع الرماية سيكون على مسافة 16 ميلا بحريا شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين من مرتادى البحر عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا منها على سلامة الجميع.
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