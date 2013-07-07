3 أنواع للأشعة المغناطيسية للكشف عن أورام الرحم

تسأل قارئه: ما هى أشعة الرنين المغناطيسية للرحم ؟ وما الفائدة منها؟ و متى يتم إجراؤها قبل أو بعد الطمث؟

يجيب الدكتور خالد حسين استشارى الجراحة العامة أن الرنين المغناطيسى، وهو أدق وأفضل وسيلة حاليا فى تشخيص الأورام الليفية وكذلك الأفضل فى تحديد مكانها وعددها وحجمها بدقة عالية جدا.

تعود فائدة الرنين المغناطيسى إلى كونها قادرة على الكشف عن وجود أى أورام أو سرطانات داخل أو خارج الرحم، وهناك عدة طرق أخرى للكشف عن الأورام منها:

- الموجات فوق الصوتية على البطن والحوض: حيث يقوم الطبيب بوضع جهاز السونار فوق البطن.

> - الأشعة بالصبغة على الرحم والمبايض: يستخدم فيها صبغة لإظهار التجويف الرحمى، باستخدام أشعة إكس.

> - الكشف بالمنظار الرحمى: يتم بإدخال منظار خلال عنق الرحم إلى داخل الرحم، ثم تقوم الأنبوب بإطلاق ونشر سائل لتمديد الرحم، مما يسمح بفحص جدار الرحم وفتحات أنابيب فالوب.

أضاف خالد أنه يمكن إجراء أشعة الرنين المغناطيسى فى أى وقت، ولكن لا ينصح بإجرائها أثناء فترة الطمث، ولابد من الاطلاع على سبب إجراء تلك الأشعة هل للكشف عن وجود الألياف على الرحم، أو لتقدير مدى انتشار سرطان الرحم أو لتحديد التشوهات... إلخ.

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