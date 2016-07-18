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إصابة حدود فى مشاجرة بسبب مخالفة مرورية لتوك توك فى البدرشين

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إصابة حدود فى مشاجرة بسبب مخالفة مرورية لتوك توك فى البدرشين إصابة حدود فى مشاجرة بسبب مخالفة مرورية لتوك توك فى البدرشين
نشبت مشاجرة بين 3 أشخاص بالبدرشين، بسبب الخلاف على إرتكاب سائق لمخالفة مرروية، مما أدى إلى حجز رجال المرور التوك التوك الذى يعمل عليه، وأسفرت المشاجرة عن إصابة حداد بجرح نافذ بالبطن، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

تلقى العقيد محمد عبد الواحد مفتش مباحث جنوب الجيزة، يفيد بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، بالإضافة إلى إصابة أحد الاشخاص بسلاح أبيض فى البدرشين.

بإجراء التحريات، تبين أن سائق توك توك ارتكب مخالفة مرورية، مما أدى لحجز التوك التوك الذى يعمل عليه بقسم شرطة حلوان، وهو ما دفع مالك التوك توك ويعمل "حداد" للتشاجر مع السائق، وأطلق أعيرة نارية فى الهواء، وأثناء محاولة شقيق السائق ويعمل حداد التدخل للدفاع عنه أصابه مالك التوك توك بجرح نافذ بالبطن بواسطة سكين، وتم نقله إلى المستشفى فى حالة حرجة.

بإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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