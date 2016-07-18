انتشال جثة طفل غرق بمياه النيل بعد سقوط ميكروباص فى منشاة القناطر

أنتشل رجال الإنقاذ النهرى بالجيزة، جثة طفل غرق فى مياة النيل بعد سقوط ميكروباص بمنطقة ذات الكوم التابع لدائرة قسم منشأة القناطر، وتم تسليم الجثة للمستشفى.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد بغرق طفل نتيجة سقوط سيارة بمياه نهر النيل بالرياح الناصرى بمنطقة منشأة القناطر.

على الفور، تم إخطار اللواء مجدى الشلقانى مدير إدارة الحماية المدنية، وكلف العقيد حازم عمر رئيس قسم الإنقاذ النهرى بانتقال رجال الإنقاذ النهرى والمسطحات المائية إلى المكان، للقيام بعمليات البحث فى مياه النيل، تم انتشال الجثة لطفل يدعى حماده أحمد 12 سنة و تم تسليم الجثة للمستشفى و حرر محضر بالواقعة.

الإنقاذ النهرى: البحث عن جثة طفل غرق بمياه النيل بمنشأة القناطر