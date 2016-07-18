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فرع ثقافة الأقصر يواصل تنفيذ خطة التثقيف الإبداعى

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل «ONA»:
> نظم قصر ثقافة بهاء طاهرالتابع لفرع ثقافة الأقصر برئاسة محمد العدوى، أمسية شعرية للشاعر مينا جميل بمقر القصر.

وقال أحمد صالح مدير القصر في تصريح صحفي، إن الندوة تأتي ضمن خطة التثقيف الإبداعى والفكرى فى القصة والشعر واكتشاف الموهوبين فى الشعر القاء وكتابة.

وفى سياق متصل أقام القصر محاضرة بعنوان “السمنة وأثرها على صحة المرأة” ألقتها سوسن محمد المسؤول الإعلامى بوزارة الصحة، تناولت فيها أضرار السمنة .

وأضاف الباحث سعد فاروق، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى، أن الخطط التثقيفية لقصور الثقافة بفرع ثقافة الأقصر تهتم بالجانب الصحى، مشيرًا إلي أن الفرع أقام مجموعة من الحملات التثقيفية بالمستشفيات والوحدات الصحية.

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