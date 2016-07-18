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دراسة: الحلبة والقرفة أفضل المشروبات لمرضى السكر النوع الثانى

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دراسة: الحلبة والقرفة أفضل المشروبات لمرضى السكر النوع الثانى دراسة: الحلبة والقرفة أفضل المشروبات لمرضى السكر النوع الثانى
يعد السكر من أخطر الأمراض المزمنة على مستوى العالم، يصيب أكثر من 400 مليون شخص، 90% منهم يعانى من مرض السكر من النوع الثانى، الذى يصيب غالبا كبار السن، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير الضوء على اثنين من أفضل المشروبات التى تساهم فى ضبط مستويات سكر الدم.

الحلبة لها خواص رائعة فى خفض سكر الدم


>وكشف التقرير الذى نشر مؤخرا بموقع "موجز القراء" الأمريكى أن العديد من التجارب الإكلينيكية أثبتت فاعلية الحلبة فى خفض جلوكوز الدم والكولسترول، لافتا إلى أن تحضير هذا العشب فى صورة بودرة وتعبئتها داخل كبسولات ثم تناولها يساهم فى إبطاء امتصاص السكريات من المعدة نظرا لاحتوائها على تركيزات عالية من الألياف الذائبة، كما يحتوى على الحمض الأمينى "4-hydroxyisoleucine" الذى يحفز إفراز هرمون الأنسولين.

وأضاف التقرير أن الحلبة غنية أيضا بالعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التى تحمى الجسم من التلف الذى يحدث بسبب الجذور الحرة المؤكسدة الناجمة عن عملية الأيض وكذلك الأضرار الناجمة عن مرض السكر المزمن.

القرفة مفيدة لمرضى السكر


>وفى السياق ذاته، كشف تقرير نشر بالموقع الطبى الأمريكى "webmd" أن أعواد القرفة تساهم فى خفض مستويات سكر الدم عن طريق تقليل مقاومة هرمون الأنسولين، المسئول عن ضبط جلوكوز الدم، وذلك حسبما أكدت العديد من الأبحاث الطبية.

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