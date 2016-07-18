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نيابة الغردقة تأمر بضبط اثنين «بودي جارد» في تهمة سرقة وكيل نيابة بالإكراه‎

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نيابة الغردقة تأمر بضبط اثنين «بودي جارد» في تهمة سرقة وكيل نيابة بالإكراه‎ نيابة الغردقة تأمر بضبط اثنين «بودي جارد» في تهمة سرقة وكيل نيابة بالإكراه‎

أرشيفية

قرر المستشار هاني زعيمة، مدير نيابة الغردقة، اليوم الإثنين، تكليف أجهزة الأمن بالبحر الأحمر بسرعة ضبط وإحضار أثنين من البودي جارد، يعملان بإحدي القرى السياحية، بتهمة السرقة بالإكراه لهاتف محمول وكيل نيابة اثناء تواجده بصحبة أسرته في إحدى الفنادق بمنطقة الجونة.

وكانت النيابة، قد قررت حبس أحد المتهمين في الواقعة، ويعمل فرد أمن بإحدى القرى السياحية بالجونة، لمدة 4 ايام علي ذمة التحقيقات لتعدية على وكيل نيابة عامة، والاستيلاء على الهاتف المحمول الخاص به، بعد توثيقه من عدد من أفراد الأمن بعد إصابة نجل وكيل النيابة بعضة كلب خاص بالمتهم.

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