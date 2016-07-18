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الجديد فى الأمراض الجلدية بمؤتمر مستشفى الحوض المرصود.. الأربعاء

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الجديد فى الأمراض الجلدية بمؤتمر مستشفى الحوض المرصود.. الأربعاء الجديد فى الأمراض الجلدية بمؤتمر مستشفى الحوض المرصود.. الأربعاء
ينظم مستشفى الحوض المرصود مؤتمرها السنوى الأول تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، فى الفترة من 20 إلى 21 يوليو الجارى بالقاهرة.

وقالت الدكتورة منيرة واكد مدير مستشفى الحوض المرصود ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يناقش الجديد فى الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، موضحة أنه سيتم إلقاء محاضرات تتعلق بمرض البهاق، واستعمال الخيوط فى التجميل وعلاج الأمراض التناسلية المختلفة، والعلاج الضوئى واستعراض بعض الحالات الإكلينيكية الصعبة.

وأشارت إلى أن المؤتمر يناقش الأمراض الجلدية المتعلقة بالشيخوخة، موضحة أن المؤتمر يشارك فيه خبراء من والدول العربية، بحضور حوالى 300 طبيب متخصص فى الأمراض الجلدية من مختلف الجامعات المصرية، ويتحدث فيه 20 أستاذا.

جدير بالذكر أن المؤتمر يعقد ورشتى عمل لتدريب شباب الأطباء على استخدامات الليزر والتجميل.


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مصر 365

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