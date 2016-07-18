تأجيل دعوى حظر حركة تمرد لجلسة 19 سبتمبر المقبل

تأجيل دعوى حظر حركة تمرد والتحفظ علي ممتلكاتها، لجلسة 19 سبتمبر المقبل، للإعلان النائب محمود بدر مؤسس حركة تمرد تدخله.

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة،اليوم الإثنين، تأجيل دعوى حظر حركة تمرد والتحفظ علي ممتلكاتها لجلسة 19 سبتمبر المقبل، للإعلان النائب محمود بدر مؤسس حركة تمرد، تدخله الخصومي في الدعوى.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، احالت دعوى حظر حركة تمرد والتحفظ علي ممتلكاتها بجلستها الماضية لدائرة أخرى، للأستنفاذ ولاية المحكمة بالدعوى.

سبق وقضت مستأنف الأمور المستعجلة، برئاسة المستشار هشام النواوى، بإلغاء حكم أول درجة المقضي بعدم الإختصاص، وأحالتة للقضاء الادارى، وقضت بإعادة نظر الدعوى بأول درجة مرة آخرى.