«سكرتير أسيوط» يناقش الأثر البيئي وإستخراج التراخيص بمبادرة «مشروعك»

مراسل «ONA»:

> عقد اللواء ماجد عبد الكريم، السكرتير العام لمحافظة أسيوط ، إجتماعًا بديوان عام المحافظة، لمناقشة بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة وممثلي مبادرة مشروعك والذي يهدف إلي تقييم الأثر البيئي للمشروعات وإصدار التراخيص لها .

حضر الإجتماع كلا من هالة فرغلي مدير إدارة شئون البيئة وعلاء نصر الدين مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين بديوان عام المحافظة والمشرف علي مبادرة مشروعك وماركو عزمي المنسق بجهاز شئون البيئة فرع أسيوط ، بالإضافة إلي حضور ممثلي ومديري مبادرة مشروعك علي مستوي المحافظة وبمشاركة ممثلي مبادرة مشروعك في محافظات (المنيا – سوهاج – بني سويف) .

وشدد عبد الكريم، علي ضرورة التنسيق مع البنوك وحل كافة المشكلات التي تواجههم والوصول إلي أفضل النتائج ، مؤكدًا علي دعم المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط لمبادرة مشروعك وإهتمامه بخلق فرص عمل للشباب واستغلال قدراتهم في الارتقاء بالمجتمع .

وقالت هالة فرغلي، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، إنه تم عقد جلسة تدريب بديوان عام المحافظة بحضور مدير المشروع ومديري المقرات بالمحافظة والعاملين بالمشروع في محافظت المنيا وسوهاج وبني سويف، للتدريب والتلقين حول الآلية المتفق عليها في البروتوكول.

وأوضحت هالة، أنه سيتم دراسة المشروعات المقدمة ومعاينتها بالإضافة إلي دراسة الأثر البيئي لها وهل تسبب أي أضرار بالبيئة او أنها ملائمة للاشتراطات البيئية العامة ، مضيفة الي أنه سيتم إرسال تقارير عن المشروعات وإصدار الرخصة إذا ثبت عدم وجود أي ضرر، وأنه سيتم التنسيق مع الحماية المدنية لمعاينة المشروعات.

ومن جانبه أشار علاء نصر الدين مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين بديوان عام المحافظة، أن المشروعات بمبادرة “مشروعك” بمحافظة أسيوط ، بلغت حوالي 1896 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 136 مليون و871 الف جنيه ، موضحاً أن المشروعات تضمنت “تربية مواشي وإقامة محلات ملابس ووحدات إنتاجية للصناعات الخشبية والورقية والصناعات اليدوية وورش للصناعات المعدنية واللحام وحضانات للأطفال ومعارض للأدوات الكهربائية وقطع غيار للسيارات ومخابز ومطاعم .

> وأضاف، أنه سيتم التنسيق خلال الفترة القادمة لإنشاء مشروعات وتقييمها بيئاً وتحقيق العائد الاقتصادي الجيد مع مراعاة الجانب البيئي لهذه المشروعات.