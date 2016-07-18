حجز موظفين بديوان محافظة القاهرة لتقاضيهما رشوة على ذمة التحريات

قال مصدر قضائي، إن ” نيابة عابدين برئاسة المستشار شريف توفيق، أمرت بحجز موظفين يعملان بإدارة المجالس والمؤتمرات داخل ديوان عام محافظة القاهرة، لاتهامهما بتقاضي رِشوة من 4 أشخاص مقابل تسهيل خدمات داخل الديوان لإنهاء مصالح بعض أصحاب الشركات على ذمة التحريات”، حسبما أفاد مراسلنا.

وأضاف أن ألقت قوات الأمن القبض على موظفين يعملان بإدارة المجالس والمؤتمرات داخل ديوان عام محافظة القاهرة، والمسئولين عن تدوين البيانات واستقبال مسئولي، مهندسي، وممثلي الشركات التي تتعامل معها المحافظة، بسبب تقاضيهما رشوة من 4 أشخاص مقابل تسهيل خدمات داخل الديوان.

وقال مصدر أمني، إن الموظفين هما :” حسين.س.ج” و”عمرو.م.أ”، حصلا على رشوة من 4 أشخاص بعد أن أوهموهم بتقديم خدمات مفتوحة داخل العاصمة، مشيرًا إلى أنهما حصلا من إحدى الموظفات بالديوان على 10 آلاف جنيه مقابل تسهيل الخدمات.

وأضاف المصدر، أنه تم ضبط أحدهما اليوم الإثنين أثناء تأدية عمله يديوان عام المحافظة، فيما تم القبض على الآخر بعد ذلك بعدة ساعات، مشيرًا إلى أنه تم عرضهما على النيابة المسائية.