ضبط متهم هارب من سجن قسم ثانى أسوان بعد 24 ساعة من هروبه

مراسل «ONA»:

> تمكنت قوة من مباحث أسوان، من ضبط متهم هرب من قسم ثانى أسوان بعد 24 ساعة من هروبه .

كان اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارًا بهروب كل من ، المحبوس إحتياطياً محمود مصطفي حساني، 20 سنة – عاطل ، ومقيم بالسيل الريفي – دائرة قسم ثانى علي ذمة القضية رقم ( 1912 / 2016 م ) جنايات قسم ثان أسوان ” اتجار مخدرات” ، والمحبوس إحتياطياً محمود السادات بسطاوي، 19 سنة – عاطل ، ومقيم بخور عواضة – دائرة القسم علي ذمة القضية رقم ( 2163 / 2016 م ) – اداري قسم ثان أسوان “سرقة بالإكراه “، وذلك من داخل حجز القسم .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لاعادة ضبط المتهمين، وتم عمل عدة أكمنة، و تمكن ضباط الحملة المرورية بمنطقة الطابية – دائرة قسم أول أسوان، من ضبط المتهم الثاني محمود السادات بعد اقل من 24 ساعة من هروبه حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ” توك توك”، وجارى البحث عن المتهم الثانى الهارب .