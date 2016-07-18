المرصد السورى: مقتل 145 شخصا أمس فى شتى أنحاء سوريا

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بريطانيا، صباح اليوم الاثنين، أن 145 شخصا قتلوا أمس الأحد، فى قصف جوى وقصف لقوات النظام واشتباكات فى شتى أنحاء سوريا.

وأشار المرصد أن 30 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابى قتلوا جراء إصابتهم فى قصف واشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية بشرق نهر الفرات، عقب هجوم نفذه التنظيم، بينما قتل 3 مقاتلين على الأقل من قوات سوريا الديمقراطية فى الاشتباكات ذاتها.

وقتل 17 مقاتلا من الفصائل المقاتلة والإسلامية جراء إصابتهم فى قصف واشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها على طريق الكاستيلو وفى محيطه وبأطراف الليرمون وبنى زيد والخالدية بمدينة حلب، كما قتل ما لا يقل عن 18 من قوات النظام إثر اشتباكات مع تنظيم داعش وجبهة النصرة والكتائب المقاتلة والإسلامية واستهداف مراكز وحواجز وآليات ثقيلة بقذائف صاروخية وعبوات ناسفة.

على جانب آخر ذكر المرصد أن طائرات حربية شنت صباح اليوم ما لا يقل عن 6 غارات على مناطق فى حى الميسر بمدينة حلب، مما أدى لمقتل مواطن وسقوط جرحى، فى حين قصف الطيران الحربى مناطق فى بلدة حريتان بريف حلب الشمالي، بينما سقطت قذيفتان أطلقتهما الفصائل بعد منتصف ليل أمس على مناطق سيطرة قوات النظام فى حى الحمدانية بمدينة حلب، مما أدى لأضرار مادية.

وتشهد مدينة منبج استمرار قوات سوريا الديمقراطية فى محاولات التوغل داخل المدينة الواقعة بريف حلب الشمالى الشرقي، حيث تتواصل الاشتباكات فى الأطراف الشمالية الشرقية من القسم الغربى للمدينة، وفى القسم الشمالى من حى الحزاونة، بين هذه القوات وتنظيم داعش الإرهابي.