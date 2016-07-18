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بسبب أحداث تركيا.. اليونسكو تؤجل قرارا يعتبر "الأقصى" مكانا إسلاميا فقط

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بسبب أحداث تركيا.. اليونسكو تؤجل قرارا يعتبر "الأقصى" مكانا إسلاميا فقط بسبب أحداث تركيا.. اليونسكو تؤجل قرارا يعتبر "الأقصى" مكانا إسلاميا فقط
ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنه تم تأجيل التصويت المتعلق باعتبار "الحرم القدسى"، الشريف إسلاميا فقط لعدم أحقية اليهود فيه، فى مؤتمر لجنة التراث العالمى التابع لليونسكو، خلال انعقاده فى تركيا أمس، وذلك بسبب تحركات الجيش التركى ضد أردوغان.

وقال السفير الاسرائيلى لدى اليونسكو كرمل شاما هكوهين، إنه تم تقصير مدة انعقاد المؤتمر، والموافقة على طلب إسرائيل بتأجيل النقاش، والتصويت إلى شهر نوفمبر القادم.

كانت لجنة الميراث قد اجتمعت طوال الأسبوع الماضى فى اسطنبول، ومن بين المقترحات التى كانت مطروحة على الجدول، الاقتراح الفلسطينى – الأردنى بشأن القدس، وتحديدا اعتبار الحرم القدسى مكانا مقدسا للمسلمين فقط، دون وجود أى علاقة باليهود.

كانت إدارة اليونسكو، قد صادقت على قرار مشابه فى اجتماع عقد فى أبريل الماضي، فقامت وزارة الخارجية الإسرائيلية بإدارة حملة دبلوماسية فى محاولة لصد القرار الجديد، ورغم الجهود إلا أنه بدءا فى نهاية الأسبوع، بأنه سيتم التصديق على القرار بأغلبية واسعة.

كان من المفروض، أن تنتهى أعمال مؤتمر اليونسكو فى اسطنبول يوم الأربعاء القادم، وأن يتم التصويت على القرار بشأن القدس، لكن أحداث نهاية الأسبوع فى أنقرة جعل سكرتارية اليونسكو توقف أعمال المؤتمر وإنهائه أمس، ولذلك كان يجب حسم القرارات التى سيتم التصويت عليها أو تأجيلها للمؤتمر القادم.

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